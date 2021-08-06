Москва, 6 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Российская группа Little Big представила песню под названием Moustache («Усы») и клип на неё. Ролик с новой композицией доступен на YouTube-канале коллектива с 6 августа.

Warner Music Russia Обложка сингла Little Big «UNO» (2020)

В записи песни и клипа приняла участие победительница конкурса песни «Евровидение-2018» из Израиля Нетта Барзилай. Также на видео появляется комик Екатерина Варнава.

Добавим, что за несколько часов клип посмотрели более 334 тыс. человек, а 44 тыс. из них поставили видео отметку «нравится». Благодаря этому ролик попал в тренды видеохостинга.