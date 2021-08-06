Москва, 6 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду», писатель Захар Прилепин намерен через суд восстановить свой аккаунт в Instagram, ранее удалённый модераторами платформы. Иск к компании Facebook, которая владеет Instagram, Прилепин направил в Пресненский районный суд Москвы.

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Как следует из заявления, на которое ссылается РИА Новости, истец просит суд признать недействительным отказ ответчиков от договора на использование сервисов Facebook и обязать их восстановить доступ к его аккаунту в социальной сети.

В обоснование своих требований Прилепин указал, что ответчики не представили доказательств наступления таких обстоятельств, по которым Facebook может отказаться от договора пользования услугами.

Сторона истца считает это неправомерным отказом от договора, поскольку у ответчика не было оснований для такого решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле модераторы платформы Instagram заблокировали и удалили аккаунт российского писателя и политика Захара Прилепина за фото ополченцев ДНР и ЛНР. По словам Прилепина, его Instagram с пятью тысячами публикаций и 40 тысяч подписчиков «убил» украинский сегмент управления Intagram.