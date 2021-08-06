Ермолино, Калужская область, 6 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Малоярославца по статье «Убийство», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

В ходе расследования установлено, что вечером 4 августа в одной из квартир городе Ермолино между подозреваемым и потерпевшей произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил девушку. После этого злоумышленник похитил деньги и автомашину убитой. На следующий день сотрудниками полиции мужчина был задержан в Калуге. На допросе мужчина дал признательные показания, рассказав детали совершенного им преступления. Подозреваемый и 38-летняя потерпевшая были знакомы с 2016 года, встречались, в последнее время их отношения ухудшились.

По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз с места происшествия. Следователь ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу.