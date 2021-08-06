Красноярск, 6 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае умерли 24 человека с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в краевом оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Красноярском крае от коронавирусной инфекции скончались 4586 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 августа в регионе выявлено 93 825 носителей коронавируса, выздоровел 79 451 человек.