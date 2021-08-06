Стокгольм, 6 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Прогноз Агентства общественного здравоохранения Швеции (FHM) относительно того, когда всем взрослым жителям страны должна быть предложена хотя бы одна доза вакцины от COVID-19, остается без изменений, поскольку иммунизация населения проходит в соответствии с запланированным графиком. Об этом 6 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Согласно пресс-релизу FHM, достижение целевого показателя по-прежнему намечено на 19 сентября. Прогноз считается настолько стабильным, что дата не будет корректироваться в будущем. В ведомстве объяснили это наличием достаточного количества вакцин.

Отмечается, что дата 19 сентября была в последний раз установлена в конце июня, до этого из-за различных задержек она сдвигалась.

По состоянию на 5 августа почти 6,5 млн жителей Швеции получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19, что соответствует 79,2% взрослого населения. Из них чуть менее 4,6 миллиона получили два компонента (53,4%).