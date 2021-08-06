Улан-Удэ, 6 августа, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате опрокидывания автобуса в Прибайкальском районе Бурятии превысило 20 человек. Об этом 6 августа сообщили в региональном минздраве.

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«12 пострадавших доставлены в больницу скорой медицинской помощи, 12 — в республиканскую клиническую больницу. У одной пациентки диагностирован перелом ключицы», — приводит сообщение ведомства «Интерфакс».

Кроме этого, отмечается, что пострадавшая с переломом прошла обследование в Детской республиканской клинической больнице и добавляется, что всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автобус, в котором находились 25 пассажиров, съехал с дороги и перевернулся в Прибайкальском районе Бурятии.