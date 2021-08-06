Москва, , 14:08 — REGNUM Система видеонаблюдения, который будут оборудованы почти все избирательные участки в России, создаёт систему абсолютного видеоконтроля за процессом голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления Российской ассоциации политической наукиВладимир Шаповалов:

Выборы launedekeg.wordpress.com

«Необходимо отметить, что Россия является страной, которая уделяет повышенное внимание наблюдению за чистотой и транспарентностью избирательного процесса. И один из элементов, который выстраивает Россия в течение многих лет — это видеонаблюдение на избирательных участках. Далеко не во всех странах существуют такие возможности и такого рода условия. В России с каждым годом увеличивается объём видеонаблюдения.

В настоящее время почти все участники избирательного процесса будут голосовать на участках, оборудованных камерами видеонаблюдения. Более того, в этом году на участках будет даже не одна, а в некоторых случаях — две — три камеры. Это позволит обеспечить полный контроль за помещениями для голосования.

Видеонаблюдение будет осуществляться на протяжении 60 часов — это в первые в нашей практике. Речь идёт о всех трёх днях голосования, а также периоде между днями голосования. Всё это время будут работать камеры и, соответственно, осуществляться видеонаблюдение.

Видеонаблюдение в полной мере позволяет решить проблему чистоты выборов, поскольку буквально каждый метр избирательного участка, там, где происходит голосование, стоят ящики для голосования те места, где происходит выдача бюллетеней членами избирательной комиссии, сейф, в котором хранятся бюллетени и сейф-пакеты с бюллетенями в ночное время — все эти пространства будут под наблюдением камер.

В этом смысле видеонаблюдение создает идеальные условия для чистоты выборов. При том, что возможностями видеонаблюдения могут воспользоваться абсолютно все граждане России — любой человек может прийти в общественный штаб, в центр видеонаблюдения, который есть в каждом субъекте федерации и увидеть, что происходит на избирательных участках. Это создаёт систему абсолютного видеоконтроля за процессом голосования.

Эта система, которая позволяет в полной мере сделать публичным, открытым процесс голосования и создает условия, при которых вероятность нарушений по сути сводится к минимуму: видеокамеры, установленные на избирательных участках, позволяют отследить всё».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин отмечал, чтоширокий охват видеонаблюдением предстоящих в России выборов позволит минимизировать соблазн нарушений и снимет претензии к их чистоте.

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