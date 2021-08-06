, 14:11 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания, направляясь с официальным визитом в Цхинвал, по пути посетил Северную Осетию. Об этом 6 августа сообщает агентство «Апсныпресс».

Памятный монумент жертвам Беслана Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным журналистов, абхазский лидер прибыл в аэропорт во Владикавказе. Находясь в Северной Осетии он посетил мемориальный комплекс «Город ангелов» в Беслане, где похоронены жертвы теракта в бесланской школе в 2004 году.

«Когда с памятников на тебя глядят сотни ангелов, ты смотришь в их добрые глаза и в голову приходит множество мыслей. Мне кажется, что они говорят нам, взрослым, сделать все, чтобы подобное больше не повторилось, чтобы никогда не страдали и не погибали дети», — сказал Бжания.

Сообщается, что он также посетил Национальный музей Северной Осетии.

Стоит отметить, что визит абхазского лидера в Южную Осетию приурочен к годовщине нападения Грузии на Цхинвал 8 августа 2008 года. Вместе с абхазским лидером в состав делегации вошли вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр иностранных дел Даур Кове, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния и другие официальные лица.