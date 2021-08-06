Назарово, Красноярский край, 6 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В городе Назарово Красноярского края вынесен приговор по уголовному делу об истязании матерью ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в прокуратуре региона.

Никола Пуссен. Избиение младенцев (фрагмент). 1628

28-летняя местная жительница признана виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 («Истязание»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

Установлено, что женщина с декабря 2020 года по февраль 2021 года, проживая с сыном 2019 года рождения, не заботилась о нём. Она систематически избивала мальчика.

Женщину лишили родительских прав. Ребёнок находится в специализированном учреждении на государственном обеспечении.

Жительнице Назарово назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, один из моментов издевательства над ребёнком сняла на видео знакомая женщины. Видеозапись появилась в интернете и вызвала широкий общественный резонанс.