Екатеринбург, 6 августа, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Прокуратура обжаловала условно-досрочное освобождение фотографа Дмитрия Лошагина, убившего свою жену в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Ранее Чкаловский районный суд постановил освободить Лошагина от дальнейшего отбывания наказания. В прокуратуре считают, что судебный орган учёл не все обстоятельства ситуации.

В надзорном ведомстве уверены, что освобождение фотографа «противоречит целям и задачам уголовного законодательства — исправлению осужденных и восстановлению социальной справедливости». Также в прокуратуре полагают, что Лошагин до сих пор представляет опасность для общества.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии суда, Лошагин убил свою супругу в августе 2013 года.