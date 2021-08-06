Оренбург, 6 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Оренбуржье началось строительство областной инфекционной больницы. Губернатор Денис Паслер проверил ход работ и провел заседание строительного штаба на месте будущей клиники, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: orenburg-gov.ru

«Сегодня у всех, кто так или иначе участвует в строительстве, есть понимание этапов предстоящих работ и сроков сдачи объекта. 19 километров старой дороги уже приводит в нормативное состояние подрядчик, параллельно идут земляные работы на месте будущей больницы. Мы планируем завершить масштабное строительство до конца 2021 года, поэтому взаимопонимание между всеми участниками процесса должно быть полным. Уверен, что все исполнители работ сознают свою ответственность перед жителями», — сказал Денис Паслер.

Напомним, на реализацию нового проекта выделено 2,7 млрд рублей, из которых 1 миллиард — средства благотворительного фонда Елены Черной.

Сегодня на месте работает 14 единиц строительной техники. За неделю завершена разработка котлована, а 6 августа специалисты приступают к работам по разводке внутренних инженерных сетей и заливке монолитной плиты. Уже заключены договоры со всеми необходимыми ресурсоснабжающими организациями, с 20 августа здесь планируется начать сборку конструкций будущей инфекционки.

Для подвоза стройматериалов и техники будет создана временная дорога к месту строительства.

Новый медицинский центр будет рассчитан на 186 коек, но при необходимости их количество можно увеличить до 379. Здесь расположатся 88 боксов, приемно-диагностическое отделение с компьютерной томографией, эндоскопией, УЗИ и функциональной диагностикой, аптечный распределительный пункт, клинико-диагностическая лаборатория, административно-хозяйственный блок и диспетчерская служба с гаражом и станцией дезинфекции транспорта. Наличие оборудования для ПЦР-исследований и ИФА-исследований в лаборатории больницы позволит своевременно проводить точную диагностику широкого спектра инфекционной патологии. Это избавит пациентов от необходимости ездить в другие лечебные организации для точной постановки диагноза.