Казань, 6 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В Татарии против новой коронавирусной инфекции до 1 ноября текущего года планируют привить 80% взрослого населения, заявила замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Glava.rk.gov Вакцинация от коронавируса

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До тех пор, пока этот показатель не будет достигнут, на территории Татарии продолжит действовать масочный режим, уточнила представитель ведомства.

«Если будет принято решение, что 60% коллективного иммунитета достаточно, чтобы попрощаться с масками, то оно будет принято. Но хочу напомнить, что оперштабом уже принято решение и есть поручение о том, что все-таки 60% коллективного иммунитета это маловато и мы стремимся к 80%», — цитирует спикера «Татар-информ».

По данным минздрава РТ на 6 августа, всего от COVID-19 вакцинированы 863 275 человек, за сутки привили 6205 жителей. Вторую прививку получили 642 587 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала наблюдения от COVID-19 скончались по состоянию на 6 августа 628 человек.

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