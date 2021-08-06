Иерусалим, 6 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Израиль не хочет войны на границе с Ливаном, но будет защищать своих граждан. Об этом 6 августа сообщил официальный представитель израильской армии в ходе брифинга для иностранных журналистов.

Израиль

«Мы однозначно не хотим войны на границе с Ливаном, и, в нашем понимании, ливанское движение «Хезболла» также не хочет войны», — сказал он.

Он также добавил, что армия обороны Израиля полностью готова к тому, чтобы защищать своих граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённая милиция ливанского шиитского движения «Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел израильских позиций из Южного Ливана.

По данным Армии обороны Израиля, со стороны Ливана было выпущено более десяти ракет.

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