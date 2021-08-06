Санкт-Петербург, 6 августа, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Строительство нового корпуса больницы Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге идет с высокой скоростью. На данный момент здание возведено на 60%. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница Святого Георгия в Петербурге

На данный момент уже завершено возведение монолитного каркаса шестиэтажного здания, полностью установлены окна. Фасад здания готов на 80%. Благоустраивать территорию больницы начнут 15 августа.

«Завершить работы планируется до конца текущего года. При разработке проектных решений активно использовался опыт, полученный при создании лечебно-диагностического корпуса Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице», — рассказали в ведомстве.

В плановом режиме в новом корпусе смогут принимать около 300 пациентов. В здании разместятся хирургическое и неврологическое отделения, лаборатория, а также отделение реанимации и интенсивной терапии. Предусмотрена установка новейшего медицинского оборудования с созданием соответствующей внутренней инфраструктуры.