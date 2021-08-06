Майкоп, 6 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Вопросы взаимодействия Республики Адыгея с федеральным центром при решении задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, обсудил глава региона Мурат Кумпилов с представителем Адыгеи в Совете Федерации РФ Олегом Селезнёвым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Адыгеи 6 августа.

Фото Алексея Гусева Глава региона Мурат Кумпилов на встрече с представителем Адыгеи в Совете Федерации РФ Олегом Селезнёвым

Мурат Кумпилов подчеркнул значимость эффективного взаимодействия региона с Советом Федерации. В частности. отмечалось, что сенаторы от Адыгеи оказывают большую помощь в продвижении важных для региона инициатив, крупных проектов. В числе таких проектов — создание индустриального парка в Тахтамукайском районе, который должен стать драйвером для экономического роста региона и одним из эффективных инструментов развития промышленности.

Также на встрече обсуждались вопросы реализации госпрограмм в сельском хозяйстве, а также поддержки аграриев и ход уборочной кампании. Отдельное внимание было уделено теме подготовки к единому дню голосования: организации и проведению выборов депутатов Госдумы РФ и Госсовета-Хасэ РА.

Глава Адыгеи подчеркнул важность взаимодействия всех ветвей власти для ощутимых изменений в качестве жизни людей, на что нацеливает президент страны.