Москва, 6 августа, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Организация «Отряды Путина» записала видео, на котором требует запретить продажу сумок французского бренда Луи Виттон (Louis Vuitton) в России. Ролик доступен на её YouTube-канале.

Наталья Диева Пенсионерка на прогулке

«Они ещё во время войны сотрудничали с фашистами… И потом, как было известно, они делали это (продукцию — ИА REGNUM) из кожи людей», — объяснила причины требования одна из пенсионерок. Она также отметила, что цена на сумки «недоступная» и «это ещё и раздражает просто».

Добавим, что в конце ролика участницы организации сожгли листки с распечатанным на них логотипом Луи Виттон. «Уважаемы россияне, вы видите, что мы делаем с этим брендом? Чтобы вы отказались от этого», — заявила пенсионерка.