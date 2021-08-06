Линчёпинг, Швеция, 6 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Два мальчика-подростка в возрасте 15 и 16 лет до сих пор находятся в критическом состоянии после того, как они были ранены вечером 5 августа в результате перестрелки в Линчёпинге (центральная часть Швеции). Об этом 6 августа сообщила новостная служба SVT Nyheter.

(сс) CWitte Оружие

«Можно предположить, что перестрелка произошла с участием членов ОПГ», — заявила пресс-секретарь местного отделения полиции Дайана Кудхайб в интервью новостному агентству TT.

Полиция уже возбудила дело по покушению на убийство. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности подозреваемых.

Отмечается, что перестрелка в Линчёпинге является отдельным эпизодом в целой серии перестрелок в Швеции с участием членов ОПГ, когда жертвами криминальных разборок становятся обычные прохожие.