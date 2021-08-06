Москва, 6 августа, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Август и сентябрь — традиционное не самое благополучное время для фондовых рынков. Это приобретает особую актуальность для биткоина и других криптовалют, которые начиная с апреля этого года ведут себя как полноценный рисковый актив и не подтверждают приписываемый им хедж от инфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Криптовалюта

«Причина — в приближении момента сворачивания ФРС программы количественного смягчения, которая стала драйвером роста биткоина с $4000 в марте 2020 года до почти $65 000 к апрелю 2021 года.

В августе весь финансовый мир затаит дыхание в ожидании банковского симпозиума в Джексон Хоул (26−28 августа), где председатель ФРС Джером Пауэлл может объявить о старте нормализации монетарной политики в сентябре-декабре.

Может это случится и на сентябрьском заседании (22 сентября). Но очевидно, что на фоне признаков устойчивости инфляции, что ФРС уже все сложнее и сложнее отрицать, этот шаг неизбежен. Подлить масла в огонь могут свежие инфляционные данные, а также статистика по рынку труда, если она продолжит указывать на постепенное выправление ситуации.

Распространение дельта-штамма COVID-19, как представляется, не приведет к новым локдаунам, в то время как резкий рост цен на жилье, ассоциирующийся с побочным эффектом от политики ФРС, заставит центральный банк свернуть программу. Под угрозой окажутся все активы, ценообразование которых связано с базовой безрисковой ставкой.

Вслед за сворачиванием программы количественного смягчения ФРС задумается о повышении ключевой ставки, что может произойти к концу следующего года. В прошлом подобные перемены вызывали серьезный стресс на рынках. Криптовалюты, в которых усилилась роль институциональных инвесторов, по крайней мере на первоначальных этапах не смогут, избежать давления, как и акции.

Аналитики Bloomberg назвали макроэкономику назвали основным риском, который может отложить восстановление криптовалютного рынка. Но они не упомянули о сохраняющейся регуляторной неопределенности. Рассматриваемый в настоящее время к4онгрессом законопроект по финансированию инфраструктурных расходов может быть принят в той версии, которая приравняет участников стейкинга, разработчиков кошельков к брокерам со всеми вытекающими по американским законам обязанностями, что серьезно подорвет доверие к отрасли.

Риски есть и в политике комиссии по ценным бумагам и биржам США. Ее руководитель Гэри Генслер назвал незарегистрированными ценными бумагами большинство обращающихся сейчас токенов, что чревато большими проблемами для их эмитентов, которых в лучшем случае обяжут соблюдать большой перечень требований.

Это может перечеркнуть в итоге некое потепление отношения регулятора к идее одобрить ETF на биткоин, что опять же в условиях прессинга законодателей в отношении криптовалют в целом отнюдь не гарантированно на текущем этапе.

Технически в июле биткоин с обновлением максимума от 15 июня на $40 500 дорисовал коррекционную модель «плоскость» к волне снижения в апреле-мае и готов к формированию нового импульса вниз с уходом на новые годовые минимумы в район $24 000. По Ethereum ситуация выглядит менее пессимистично особенно в свете формирования растущего импульса в ETH/BTC.

Поэтому там, скорее всего, обновления годовых минимумов не случится, но котировки вполне могут вернуться к $1800−2000. Реализация этих сценариев может произойти в сентябре. Это связано как с тем, что «момент икс» для всех рынков наступит лишь в конце августа.

Ситуация на рынке криптодеривативов также указывает на возврат бычьего консенсуса, на нивелирование которого потребуется определенное время. Отмена сценария наступит при условии закрепления биткоином выше $42 600 и Ethereum — $2900.

Без этой отмены торопиться с покупкой криптовалют не стоит, осень предоставит для этого более благоприятный шанс», — считает эксперт.

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