Стокгольм, 6 августа, 2021, 21:19 — ИА Регнум. В марте этого года в Швеции был принят новый закон, который позволяет магазинам запрещать отдельным гражданам, которые воруют продукты или вещи, а также демонстрируют антисоциальное поведение, посещать торговые точки. Однако пока что подавляющая часть всех поданных заявок была отклонена. Об этом 6 августа сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

В магазине

«Наверное, трудно понять, насколько эти ситуации сложны. Речь может идти о невменяемых посетителях, которые приходят и крадут товары и которые просто вообще игнорируют все законы и постановления», — рассказал журналистам Карл-Йохан Винблад, владелец продуктового магазина в Эстерсунде.

К концу июля в правоохранительные органы было подано 299 заявок о наложении запрета на отдельных лиц появляться в магазинах. Из них 72 были удовлетворены, в 209 случаях владельцам магазинов отказали, а в 18 случаях заявления были отозваны.