Белгород, 6 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Специальной медалью наградили 12-летнего школьника в СУ СК России по Белгородской области. Мальчик пытался встать на защиту своей бабушки, на которую напал его отец, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе ведомства.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Автомобиль СК РФ

В ночь на 24 марта 2020 года в одной из квартир дома по улице Садовой Белгорода 35-летний мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения напал на 58-летнюю тёщу — он 24 раза ранил её ножом. Очевидцем преступления стал родной сын преступника, он пытался встать на защиту бабушки и сам получил несколько ранений от отца.

Приказом председателя СК России Александра Бастрыкина за мужество и смелость в экстремальных условиях юный герой награждён медалью «Доблесть и отвага».

«Руководитель следственного управления Белгородской области, вручая медаль, отметил отвагу мальчика, тот факт, что юный белгородец совершил настоящий подвиг по защите жизни бабушки, не испугался находящегося в неадекватном состоянии отца, пытался пресечь преступные действия хоть и родного, но опасного человека», — отметили в пресс-службе.

Отец мальчика осуждён на 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. В пользу сына он должен выплатить один миллион рублей.