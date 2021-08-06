Абакан, 6 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. За весь период пандемии в Хакасии скончался 791 пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

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Как сообщили ИА REGNUM 6 августа в республиканском правительстве, в Хакасии подтверждена смерть ещё одного пациента с COVID-19 — 81-летней женщины.

С начала 2021 года в республике умерли 423 ковид-пациента.

Напомним, за весь период пандемии в Хакасии выявлен 31 341 носитель коронавируса (13 789 с начала года), выздоровели 26 666 человек (12 997 с начала года).