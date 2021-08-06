Токио, 6 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Сети появился опенинг (начальная заставка) анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос». Его опубликовали 6 августа на YouTube-канале сервиса Crunchyroll.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телевизор

В заставке звучит композиция Feel You Now Алессии Кары. Ожидается, что премьера сериала состоится осенью 2021 года.

«Чёрный лотос» расскажет о девушке-роботе по имени Элль, страдающей от потери памяти. Ей предстоит разобраться со своим прошлым и отомстить создателям.