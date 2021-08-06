Село Барятино, Калужская область, 6 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В деревне Цветовка Барятинского района Калужской области 11 августа состоится церемония открытия международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». Это крупнейших проект, направленный на восстановление и сохранение исторической памяти, гражданско-патриотическое воспитание молодежи и укрепление связи поколений, сообщила 6 августа корреспонденту ИА REGNUM председатель Совета регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Калужской области Татьяна Сорокина.

Рф-поиск.рф В Калужской области стартовала экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе»

В масштабном проекте, который пройдет с 10 по 24 августа на местах героических сражений Великой Отечественной войны, примут участие более 600 человек: бойцы и командиры поисковых отрядов из регионов России, Белоруссии, Латвии, Литвы, Казахстана, Киргизии, Молдавии, военнослужащие отдельного 90 специального поискового батальона Минобороны РФ. В программе экспедиции: поисковые работы на вновь выявленных местах гибели бойцов и командиров Красной Армии, «Школа поисковика» для молодых добровольцев, дискуссионная площадка для экспертов и ветеранов поискового движения, открытый диалог по вопросам международного сотрудничества поисковиков, экскурсия по местам боевой славы Калужской области, участие в мероприятиях в память погибших бойцов и командиров, просмотр фильма «Подольские курсанты» и встреча с командой его создателей. Ключевым мероприятием станет церемония отпевания и торжественного захоронения обнаруженных павших защитников Отечества на воинском мемориале «Высота 269,8 — Зайцева гора».

Старт экспедиции будет дан в Барятинском районе у Варшавского шоссе. Именно там с 1942 до весны 1943 года армии Западного фронта вели беспрерывные кровопролитные сражения с войсками немецкой группы армий «Центр» за стратегически важную магистраль. Экспедиция организована Общероссийским общественным движением «Поисковое движение России» в рамках проекта «Фронт» совместно с Министерством обороны РФ и Федеральным агентством по делам молодежи, при поддержке правительства Калужской области и журнала «Военная археология».