Оренбург, 6 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Оренбургской области до 2030 года в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» планируется построить точки доступа к интернету в 392 населенных пунктах и 56 из них оборудовать средствами мобильной связи. В 2021 году операторами связи будет построена 21 базовая станция мобильной связи стандарта 2G/4G, сообщает пресс-служба областного правительства.

Pixabay.com Вышка мобильной связи

«За последние пять лет в Оренбургской области зона покрытия мобильной связью значительно увеличилась. В 2020 году операторы связи продолжили строительство и модернизацию сети. Установлено 488 базовых станций, построено 340 км волоконно-оптической линии связи. Проведена модернизация оборудования на 263 базовых станциях. Но часть сел с численностью населения меньше 1000 человек пока остается без голосовой сотовой связи и мобильного интернета», — отметил губернатор Денис Паслер.

Глава региона и президент ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») Рашид Исмаилов обсудили вопросы покрытия населенных пунктов Оренбуржья сотовой связью и мобильным интернетом и подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве. ПАО «Вымпелком» инвестирует в строительство инфраструктуры мобильной связи более 300 млн рублей.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры, совместную реализацию инновационных проектов, способствующих улучшению качества жизни населения и повышению инвестиционной, а также туристической привлекательности региона.

По словам Исмаилова, прошедшая в июне в Оренбургской области стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона» наглядно показала, что цифровая трансформация уже невозможна за счет внедрения отдельных сервисов, нужны комплексные платформенные решения, устойчивые к нагрузкам и доступные повсеместно.

«Билайн сегодня — это не только оператор связи, но и системный интегратор, предлагающий вертикальные решения: от получения данных с различных устройств до предоставления на их основе цифровых сервисов (включая самые современные решения на основе видеоаналитики, геоданных, BigData и т.д.). Мы готовы в тесном сотрудничестве с правительством Оренбургской области сделать все возможное, чтобы цифровые сервисы, делающие жизнь людей более комфортной и насыщенной, не заканчивались за порогом цифрового дома, а следовали за ними повсюду в цифровом городе и далее в цифровом регионе», — подчеркнул он.

Стоит отметить, в 2021 году 86% территории Оренбургской области охвачено мобильным интернетом. По этому показателю регион входит в топ-5 субъектов Российской Федерации. 98,2% населения области имеют доступ к голосовой мобильной связи стандарта 2G.