Темниковский район, Мордовия, 6 августа, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Продолжаются работы по ликвидации пожара в государственном заповеднике «Заповедная Мордовия» имени Петра Смидовича. В настоящее время площадь возгорания увеличилась до 1 тыс гектаров, сообщил глава Темниковского района Сергей Кизим. На случай эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов подготовлен пункт временного размещения.

Vk.com/sergey_kizim Тушение пожара в Мордовском заповеднике

«Горит та часть леса, которая сгорела в 2010 году, она представляет из себя сушняк», — пояснил глава районаТАСС. Он добавил, что работы ведутся организованно с привлечением большого количества техники, двух вертолетов, ожидается прибытие двух самолетов ИЛ-76, в волонтерах и добровольцах пока нет необходимости.

Кизим заверил, что для соседних сел, в которых проживает небольшое количество людей, пока рисков нет. Однако ведется наблюдение за розой ветров, к сценарию перехода огня на населенные пункты силы оперативного реагирования готовы. В населенных пунктах управлением Роспотребнадзора отобраны пробы воздуха, в Темникове задымления нет.

«Одним из эффективных методов борьбы с пожаром является расчистка просек, преграждающих распространение огня, и тушение водой приближающегося пламени», — написал Кизим на своей странице в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на территории «Заповедной Мордовии» произошло 3 августа. К ликвидации возгорания приступили сразу, но в связи с засухой огонь распространился быстро, отмечал врио главы республики Артем Здунов.

К 17:00 мск 5 августа, по данным МЧС Мордовии, площадь пожара увеличилась до 850 гектаров. На месте работали 417 человек и 114 единиц техники. Подключены аэромобильные группировки управления МЧС по Мордовии и Нижегородской области. Вертолет МЧС России МИ-8 произвел восемь сбросов воды.

Сообщалось, что на тушение пожара вылетели самолет-амфибия Бе-200 МЧС России и ИЛ-76, оснащенный выливным авиационным прибором (ВАП-2), Минобороны РФ.

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