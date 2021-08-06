Великий Новгород, 6 августа, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Новгородской области за последние сутки лабораторным путём выявили 129 новых случаев коронавируса, что на один случай больше, чем сутками ранее, сообщили 6 августа в региональном оперштабе.

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Из общего числа новых носителей 42 приходятся на областной центр Великий Новгород, еще 19 инфицированных человек выявили в Боровичском районе. На третьем месте по новым случаям — Валдайский район (+16).

Общее число случаев коронавируса за время пандемии в регионе достигло 37 312 случаев. Выздоровели 38 893 человека. Скончались от ковида 250 человек, за последние сутки зарегистрировано еще четыре летальных исхода.

Напомним, что в регионе идет активная вакцинация населения. По данным на 5 августа 131 366 жителей Новгородской области уже сделали первую прививку от коронавируса. 105 252 человека прошли два этапа вакцинации.