Тутаев, Ярославская область, 6 августа, 2021, 13:47 — ИА Регнум. 5 августа в Тутаеве Ярославской области открылась фабрика мороженого. Об этом сообщает правительство региона.

Администрация Тутаевского района Производство мороженого

Инвестором выступило ООО «ТД «Айсберри», вложившее в строительство и оборудование предприятия 2,2 млрд рублей. Соглашение о реализации инвестпроекта было подписано на агропромышленной выставке «Золотая осень» в 2019 году.

Предприятие будет выпускать до 3 тысяч тонн продукции в месяц. На фабрике работает около 500 человек.

Предприятие использует оборудование производства Австрии, Чехии, Германии, Японии и России. Завод расположен на территории опережающего социально-экономического развития, что позволяет получить налоговые льготы.

Сейчас ведётся реконструкция участка автомобильной дороги к фабрике. Работы осуществляются благодаря поддержке Фонда развития моногородов (группа ВЭБ. РФ). Объем выделенных средств составляет свыше 70 млн рублей.