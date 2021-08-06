Мельбурн, Австралия, 6 августа, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Аэропорт Мельбурна (штат Виктория, юго-восток Австралии) был внесен в список мест распространения коронавируса после того, как 2 августа у пассажиров двух рейсов был выявлен SARS-CoV-2. Об этом 6 августа сообщил телеканал Nine News.

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Пассажиры рейсов Virgin VA808 из Сиднея в Мельбурн и VA1364 из Мельбурна в Лонсестон, теперь считаются контактировавшими с зараженными. Им рекомендовано пройти ПЦР-тесты на коронавирус и отправиться на 14-дневную самоизоляцию.

5 августа в Мельбурне местами распространения коронавируса также были признаны спортивный зал и уличное кафе.

Всего в штате Виктория 77 различных заведений были идентифицированы как места распространения коронавируса.