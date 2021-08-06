Сеул, , 13:49 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи принял участие в министерской встречи «Друзей стран бассейна реки Меконг», которая состоялась 5 августа в формате видеоконференции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Южная Корея

По их словам, во встрече, которая проводилась впервые с 2014 года, приняли участие представители пяти стран бассейна реки Меконг (Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма и Таиланд), Южной Кореи, США, Японии, ЕС и Всемирного банка.

Южнокорейский дипломат высоко оценил результаты сотрудничества между Южной Кореей и странами бассейна реки Меконг, а также призвал к дальнейшему развитию сотрудничества в таких областях, как окружающая среда, изменение климата, здравоохранение и инфраструктура.