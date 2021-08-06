Мельбурн, Австралия, 6 августа, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В настоящее время в австралийском штате Виктории насчитывается 72 активных случая заражения SARS-CoV-2, шесть из которых были выявлены за последние сутки. Об этом в ходе пресс-конференции 6 августа сообщил министр здравоохранения Виктории Мартин Фоули, передает телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Ситуации в Виктории остается сложной», — отметил министр.

Выступая перед журналистами, Фоули также прокомментировал прошедшие ночные протесты против ковид-ограничений в столице штата Мельбурне, заявив, что несоблюдение рекомендаций санитарных властей и массовые протесты только усугубят режим локдауна и приведут к его продлению.

«Это не в ваших интересах и не в интересах системы здравоохранения. Все, к чему это может привести, это только продление локдауна … Наказанием будет продлённый локдаун, но тогда это будет коллективным наказанием для всех», — заявил Фоули.