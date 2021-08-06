Кишинёв, , 13:52 — REGNUM Кандидат в премьер-министры Молдавии Наталья Гаврилица пообещала направить усилия нового правительства на реформу системы юстиции и борьбу с коррупцией. Об этом она заявила 6 августа в парламенте, представляя свою программу и команду.

Наталья Гаврилица Facebook.com/NataliaGavrilitaMF

По словам Гаврилицы, приоритетов у правительства будет четыре, два из которых — это реформа системы юстиции и пакет антикоррупционных мер. Кабинет министров займётся увольнением госслужащих за неэффективность, незаконные действия, продвижение чьих-либо интересов, участие в нарушениях закона.

«На их место мы назначим честных профессионалов», — подчеркнула политик.

Кроме того, Гаврилица пообещала поддержать пострадавший из-за пандемии бизнес, повысить, как сообщало ИА REGNUM, пособия и пенсии, скорректировать госбюджет и выполнить условия для получения денег от ЕС и МВФ.

Кандидатуру Гаврилицы предложила молдавский президент Майя Санду с подачи партии «Действие и солидарность», победившей на выборах. Для утверждения премьер-министром кандидату нужно получить поддержку 51 депутата парламента.

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