Тбилиси, 6 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Грузии почти не осталось свободных мест для пациентов с COVID-19. Об этом 6 августа на брифинге заявила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

President.az Больничные койки в медицинском учреждении

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«В секторе здравоохранения мы уже на определённой грани исчерпания в плане коечного фонда, — сказала глава минздрава. — Также следует учитывать переутомление врачей, которые работают в этом режиме более полутора лет».

Тикарадзе призвала жителей страны соблюдать меры профилактики пандемии, в особенности воздержаться от массовых мероприятий, которые способствуют распространению коронавируса.

Напомним, ранее заместитель главы минздрава Грузии Тамар Габуния заявила, что основной причиной распространения коронавируса в стране являются свадьбы и поминки, в которых участвуют сотни гостей.