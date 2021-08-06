Сидней, Австралия, 6 августа, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Инфекционные свойства «Дельта"-варианта коронавируса справятся с любым «стальным кольцом», установленным вокруг Сиднея. Об этом премьер-министр австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян заявила в ходе пресс-конференции 6 августа, передает телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Ранее правительству Бережиклян неоднократно предлагали оградить Сидней и его окрестности «стальным кольцом» от остальной территории штата, чтобы сдержать распространения штамма «Дельта», то есть установить карантинную зону и поставить на въезды в город кордоны полиции.

«Дельта"-вариант не признает никаких границ, никаких кордонов … Если вы не поставите полицейского буквально возле каждого дома в Новом Южном Уэльсе или на каждой дороге, никакое стальное кольцо не помешает «Дельте» просочиться наружу», — отметила Бережиклян.

Премьер-министр штата отметила, что в Сиднее уже наблюдается огромное количество полицейских, патрулирующих улицы.