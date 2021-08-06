Кабул, , 13:40 — REGNUM В Кабуле вблизи российского посольства убили главу информационного центра правительства Давакхана Минапала, передает 6 августа телеканал 1TV со ссылкой на источники.

Отмечается, что ответственность за убийство Минапала взяло на себя движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В свою очередь телеканал TOLO News со ссылкой на свои источники сообщил, что Минапал был убит неизвестными боевиками на проспекте Дар-уль-Аман, на котором находится российское посольство.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа минобороны Афганистана сообщило о ликвидации правительственными военными страны не менее 274 боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, в результате операций Национальных сил обороны и безопасности Афганистана ещё 119 участников движения были ранены.

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