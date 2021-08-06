Москва, 6 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Актриса Мария Горбань родила ребёнка. Об этом она сообщила 6 августа в своём Instagram-аккаунте.

christianabella Ребенок

https://www.instagram.com/p/CSOI5-ysGcm/

Артистка опубликовала фотографию, на которой целует руку новорожденного сына. «Привет, Нилан», — подписала снимок Горбань, таким образом сообщив имя ребёнка.

ИА REGNUM напоминает в начале 2021 года Мария Горбань вышла замуж за Кирилла Зоткина. У актрисы есть дочь Стефания от предыдущего брака с Олегом Филатовым.