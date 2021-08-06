Токио, 6 августа, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Сети появился новый трейлер игры Metroid Dread. Его опубликовали 6 августа на официальном YouTube-канале компании Nintendo.

Nintendo Metroid Dread

В ролике показано, как героиня по имени Самус Аран прилетает на планету ZDR и находит там таинственные руины древней цивилизации. Из настенных рисунков она узнаёт историю местных жителей и готовится к битве с враждебными инопланетянами.

Релиз Metroid Dread ожидается 8 октября 2021 года. Игра будет доступна только на гибридной консоли Nintendo Switch.