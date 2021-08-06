Саратов, 6 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Саратовской области с 26 июля ведется прием предварительных заявок на бесплатное подведение газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах.

Gazprom.ru Газификация

По данным регионального минпромышленности и энергетики, с начала заявочной кампании уже принято 166 заявлений. Самыми активными стали жители Саратова и Балаковского района.

Заявки можно оставить на портале единого оператора газификации, во всех участках и филиалах газовых компаний. Кроме этого, заявление на догазификацию можно оформить онлайн на сайтах «Саратовгаз» и «Газпром газораспределение Саратовская область».

Планы-графики выполнения работ формируют на основе поступивших заявок, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, в программу догазификации в Марий Эл попадают около 7 тыс. домовладений. Согласно опросам, готовы принять в ней участие около 3,5 тыс. домохозяйств в газифицированных населенных пунктах.

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