Анкара, 6 августа, 2021, 13:38 — ИА Регнум. На сегодняшний день на территории Турции насчитывается 12 действующих лесных пожаров, при этом около 200 были на протяжении последних дней взяты под контроль или ликвидированы. Об этом 6 августа сообщает турецкое Управление лесного хозяйства.

Carl Osbourn Лесной пожар

«С 28 июля по 6 августа взяты под контроль 196 лесных пожаров. Продолжаются семь пожаров в провинции Мугла, два в Анталье, по одному в Айдыне, Ыспарте, Денизли», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новосибирской области с 7 по 10 августа сохранится высокая пожароопасность 4-го класса горимости.