Москва, , 13:46 — REGNUM Качество мониторинга избирательного процесса на выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва не пострадает из-за отсутствия наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БЛИПЧ) ОБСЕ. Об этом 6 августа на совещании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Олег Гаврилов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы исходим из того, что отказ БДИПЧ никак не скажется на качестве наблюдательного процесса», — подчеркнул дипломат.

Он пояснил, что если Бюро будет упорствовать в своем нежелании приехать в Россию, то его квоту «наверняка с удовольствием выберут другие многочисленные многосторонние независимые мониторинговые структуры», также получившие приглашение от российской стороны.

«Разочарованы этим решением бюро. И при этом отмечаем, что принято оно в одностороннем порядке. Мы так и не получили внятных объяснений, почему параметры, которые, казалось бы, уже приводили к успешным результатам мониторинга в реалиях других государств, оказались неприменимы к Российской Федерации», — подчеркнул Гаврилов.

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По его словам, такое поведение «не оздоравливает диалог с бюро, скорее его затрудняет». Представитель российского внешнеполитического ведомства также добавил, что дальнейшие заявления, оценки и комментарии Бюро, которое осознано самоустранилось от участия в наблюдении заходом голосования, по поводу избирательного процесса, «не будут заслуживать внимания и приниматься в расчёт».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее БДИПЧ ОБСЕ заявила о том, что не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму РФ в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей. Речь идёт о «настойчивых требованиях российских властей ограничить число наблюдателей», которые связаны с противоэпидемическими мерами безопасности. Представители Бюро ОБСЕ считают, это лишает смысла наблюдение вообще.