Ярославль, 6 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Ярославле градозащитники обеспокоены сносом исторического здания на улице Максимова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор автономной некоммерческой организации «Наследие Ярославии» Семён Тараев.

Игорь Ямщиков Снос дома в Ярославле

«5 августа поступила информация от общественников о том, что, судя по всему, сносят историческое здание. Потому что вскрылась кладка, увидели красный кирпич, увидели его размеры, увидели клеммы на этих кирпичах и поняли, что это точно не XX век, это конец XIX возможно. И мы с Ольгой Мазановой выехали на место. Информация по сносу подтвердилась, там здание изнутри частично уничтожено, вот именно фасады по улицам они остались, мне кажется, что это самое ценное и самое важное, что можно сохранить», — рассказал Семён Тараев корреспонденту ИА REGNUM.

После этого градозащитники написали пост в своём сообществе во «ВКонтакте», а также обратились за помощью в мэрию и департамент охраны культурного наследия Ярославской области. Власти сразу подключились к решению вопроса — помог недавний опыт защиты «актёрского квартала». Сам градозащитник считает, что здание хотели снести намеренно.

«Там два здания по одному номеру улицы — Максимова 3. Одно построено в 1972 году, оно было пристроено собственно к старому зданию и выполняло функции гаража около профсоюза. И, соответственно, здание 1972 года снято с учёта кадастрового и вероятнее всего его разрешили сносить. Но под шумок решили вот это здание, соседнее, которое имеет другой кадастровый номер, снести. Вероятнее всего, если бы мы не задумались, это бы произошло и никто бы не остановил. Вероятнее всего собственник намеренно упустил этот момент», — высказал свою позицию Семён Тараев.

6 августа общественник вернулся на объект, снос продолжался, но ему удалось в одиночку остановить работы.

«Удивительно, что я его один смог остановить и рабочие ретировались вместе с трактором. Я попугал их, что за это предусмотрена уголовная ответственность, о том, что они не правы, показал документы из Росреестра с датой постройки этого здания. Потом приехал представитель департамента, сказал, что Наталья Грушевская (и.о. директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области — ИА REGNUM) связалась с собственником — это Евгений Мухин. Он сказал, что работы продолжаться дальше не будут. Якобы он не знал», — пояснил градозащитник.

По данным Росреестра, дом 1918 года постройки, а значит снести его можно только с разрешения регионального департамента охраны культурного наследия. Такое правило действует для всех домов, которые построены до 1957 года. Сейчас общественники ищут способ признать дом объектом культурного наследия, как это было сделано ранее с «актёрским кварталом».

«Здесь вопрос достаточно сложный, нам неизвестна история здания до конца. Сейчас мы подняли документы — в 1899 году, якобы здесь была пекарня и сиротский приют. В целом здание ценно, как формирующее красную линию улицы Максимова. То есть можно с этой точки подойти. И вероятнее всего департамент одобрит такую заявку. Но мы ещё думаем над этим. Определённой позиции нет», — рассказал Семён Тараев.

Отметим, что в последние годы здание не использовалось и притягивало лиц без определённого места жительства. ИА REGNUM продолжит следить за развитием событий.