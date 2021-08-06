Москва, , 13:32 — REGNUM Идея строительства в Сибири нескольких крупных городов выглядит нежизнеспособной в условиях современной действительности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил юрист Борис Винник. Комментируя предложение главы министерства обороны РФ Сергея Шойгу, он отметил:

Владимир Путин на отдыхе в Сибири Kremlin.ru

«У нас уже есть крупные города в Сибири, которые имеют ряд транспортных, экологических, логистических проблем, которые никто не решает. Главной проблемой было и будет отсутствие необходимого количества рабочих мест для населения с достойным уровнем оплаты труда. Именно поэтому из Сибири и со всей России идет отток населения в Центральный регион, особенно в Москву и Санкт-Петербург, где данные проблемы уже давно решены.

Строительство новых городов, причем узкоспециализированных, уже практиковалось в СССР. Такие города живут за счет лишь одной отрасли или одного предприятия испытывают большие трудности при спаде в отрасли или экономических проблемах у предприятия.

Недавний пример, Воркута — город, который стал никому не нужен после смерти градообразующего предприятия. Идея строительства новых городов, кажется, опережает свое время.

На данный момент намного дешевле и практичнее сосредоточиться на улучшении уже существующих городов — чтобы люди хотели в них оставаться и могли комфортно жить, а не уезжали в Москву на работу.

После доведения до ума уже построенных городов, видится логичным, переход к строительству уже новых городов, в которых будут исправлены. Допущенные раннее ошибки и учтены все нюансы Сибирского региона, характер и потребности его жителей».

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о том, что в Сибири нужно построить три-пять крупных городов — научно-промышленных центров российский министр обороны Сергей Шойгу заявил 5 августа в ходе встречи с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

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