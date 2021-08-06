Вашингтон, 6 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Разработчики из студии 1047 Games в очередной раз увеличили вместимость серверов игры Splitgate. Об этом сообщалось на официальной странице проекта в Twitter.

Геймер

https://twitter.com/SplitgateStatus/status/1423145580814024704

По словам разработчиков, сейчас среднее время ожидания матча составлять пять минут. Согласно их прогнозам, в будущем это значение не будет подниматься выше тридцати минут.

Напомним, что Splitgate — это многопользовательский научно-фантастический шутер, в котором используется специальная механика перемещения через порталы. В первые дни после релиза игра оказалась настолько популярной, что серверы проекта не справились с наплывом игроков.