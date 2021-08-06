Аксайский район, Ростовская область, 6 августа, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Опубликованы видеокадры с места массовой аварии на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Материал предоставили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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ИА REGNUM сообщало, что утром 6 августа в Аксайском районе столкнулись девять автомобилей — два грузовика и семь легковых машин. В результате аварии, по оперативным данным, погибли три человека — один взрослый и двое детей. Четыре человека с травмами госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте происшествия и осуществляют безопасный отвод транспорта.