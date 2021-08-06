Появились кадры с места смертельного ДТП на трассе М-4 «Дон»
Аксайский район, Ростовская область, 6 августа, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Опубликованы видеокадры с места массовой аварии на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Материал предоставили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
ИА REGNUM сообщало, что утром 6 августа в Аксайском районе столкнулись девять автомобилей — два грузовика и семь легковых машин. В результате аварии, по оперативным данным, погибли три человека — один взрослый и двое детей. Четыре человека с травмами госпитализированы.
Сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте происшествия и осуществляют безопасный отвод транспорта.