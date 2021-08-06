Москва, 6 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Блогер и исполнитель Эльдар Джарахов представил композицию под названием «Я в моменте 2». Песня доступна на цифровых площадках с 6 августа.

Скриншот видео на YouTube Блогер Эльдар Джарахов

В записи композиции приняла участие исполнительница Mary Gu (настоящее имя — Мария Гусарова). Песня «Я в моменте 2» является альтернативной версией хита Джарахова «Я в моменте», выпущенного в начале июня 2021 года.

Ранее Эльдар Джарахов заявил, что удалит песню «Я в моменте» с цифровых площадок из-за негативной реакции слушателей. Композиция стала настолько популярна, что некоторые фанаты блогера просили «запретить» её на территории их региона, так как она уже надоела им.