Псков, 6 августа, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Власти Псковской области при дальнейшем снижении заболеваемости к концу августа могут смягчить ковидные ограничения, сообщил 6 августа губернатор области Михаил Ведерников. За минувшие сутки в области было выявлено 108 инфицированных, что на два случая меньше, чем днем ранее.

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Всего в Псковской области с начала пандемии в 2020 году коронавирусной инфекцией заразились 44 435 человек. Выздоровело — 36 786, в том числе 287 за минувшие сутки. Умерло — 589, из них три новых летальных исхода были зарегистрированы 5 августа.

«При дальнейшем сокращении заболеваемости ковидом через две недели вернутся к вопросу о снятии очередного пакета ограничительных мер», — подчеркнул Ведерников.