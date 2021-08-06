Пермь, 6 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Перми оперативные службы города получают сообщения о якобы минировании нескольких детских садов и торговых центров. Об этом сообщает краевое министерство безопасности.

Телефонный терроризм

Сейчас соответствующие службы проверяют анонимные сообщения. Также приняты соответствующие меры по обеспечению общественной безопасности. Людей эвакуировали.

По предварительным данным, реальной угрозы жизням и здоровью граждан нет. А за ложное сообщение об акте терроризма Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание на срок до восьми лет заключения.