В Чувашии заложили камень на месте будущего мемориала о Сурском рубеже
Чебоксары, 6 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Козловском районе Чувашии сегодня, 6 августа, на месте будущего мемориала «Строителям безмолвных рубежей» заложили капсулу и камень с посланием потомкам. Об этом сообщает администрация муниципального образования.
Почётной гостьей церемонии закладки капсулы стала 97-летняя участница строительства оборонительных рубежей Дария Тимофеевна Родионова. С октября 1941 года по январь 1942 года вместе с матерью и старшей сестрой она возводила Казанский обвод. Отмечается, что за самоотверженный труд при строительстве оборонительных рубежей глава Чувашии Олег Николаев вручил ветерану благодарственное письмо и часы.
В релизе также приводится фрагмент текста послания:
Участники торжественной церемонии почтили минутой молчания память строителей оборонительных рубежей.
Напомним, мемориал «Строителям безмолвных рубежей» будет построен возле села Байгулово Козловского района недалеко от федеральной трассы М-7 «Волга». Он станет первым в России памятным сооружением в честь строителей оборонительных рубежей, которые возводились в годы Великой Отечественной войны для защиты подступов к стратегическим центрам страны на случай взятия Москвы.
Согласно концепции мемориального комплекса (автор Константин Фомин), он будет состоять из 38 металлических стел, каждая из которых символизирует 10 км оборонительных сооружений (всего 380 км), 26 гранитных стел в честь 26 муниципальных образований Чувашии, участвовавших в строительстве рубежа, а также площади с Вечным огнём.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году указом главы ЧувашииОлега Николаеваотмечается Год трудового подвига строителей Сурского и оборонительных рубежей. В октябре 1941 года исполняется 80 лет со дня начала возведения рубежей обороны.
Напомним, страницы строительства Сурского и Казанского рубежей в Чувашии занимают особое место в трудовом подвиге в период Великой Отечественной войны. В течение шести лет ИА REGNUM ведёт проект «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии», который стал отправной точкой для властей региона отметить 80-летие начала войны и строительства оборонительного рубежа (28 октября 1941 года).