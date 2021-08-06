Чебоксары, 6 августа, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Козловском районе Чувашии сегодня, 6 августа, на месте будущего мемориала «Строителям безмолвных рубежей» заложили капсулу и камень с посланием потомкам. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

Cap.ru Капсула с посланием потокам на месте строительства мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии

Почётной гостьей церемонии закладки капсулы стала 97-летняя участница строительства оборонительных рубежей Дария Тимофеевна Родионова. С октября 1941 года по январь 1942 года вместе с матерью и старшей сестрой она возводила Казанский обвод. Отмечается, что за самоотверженный труд при строительстве оборонительных рубежей глава Чувашии Олег Николаев вручил ветерану благодарственное письмо и часы.

Cap.ru 97-летняя участница строительства оборонительных рубежей Дария Тимофеевна Родионова и глава Чувашии Олег Николаев

В релизе также приводится фрагмент текста послания:

«Уважаемые потомки 2071 года! Мы обращаемся к вам от лица всех жителей Чувашской Республики. В 2021 году исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной войны… Чувашия в 1941 году была глубоким тылом, но никто не знал, смогут ли остановить захватчиков под Москвой. Верили, надеялись, но готовились и к другому повороту событий. Чтобы предотвратить наступление немецко-фашистских войск вглубь страны и защитить крупные промышленные центры Поволжья и Урала, строились линии новых оборонительных рубежей… Ежедневно около 85 тысяч человек трудились не покладая рук… Мы верим, что вы будете достойны памяти наших отцов и матерей и их родителей, на чьи плечи легла та, казалось бы, непосильная ноша, но они смогли! они справились! Потому что они думали не только о себе, но и о нас, своих детях, и о вас — своих потомках».

Cap.ru Закладной камень на месте строительства мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии

Участники торжественной церемонии почтили минутой молчания память строителей оборонительных рубежей.

Напомним, мемориал «Строителям безмолвных рубежей» будет построен возле села Байгулово Козловского района недалеко от федеральной трассы М-7 «Волга». Он станет первым в России памятным сооружением в честь строителей оборонительных рубежей, которые возводились в годы Великой Отечественной войны для защиты подступов к стратегическим центрам страны на случай взятия Москвы.

Cap.ru Концепция мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Чувашии

Согласно концепции мемориального комплекса (автор Константин Фомин), он будет состоять из 38 металлических стел, каждая из которых символизирует 10 км оборонительных сооружений (всего 380 км), 26 гранитных стел в честь 26 муниципальных образований Чувашии, участвовавших в строительстве рубежа, а также площади с Вечным огнём.

Напомним, страницы строительства Сурского и Казанского рубежей в Чувашии занимают особое место в трудовом подвиге в период Великой Отечественной войны. В течение шести лет ИА REGNUM ведёт проект «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж в Чувашии», который стал отправной точкой для властей региона отметить 80-летие начала войны и строительства оборонительного рубежа (28 октября 1941 года).