Обнинск, Калужская область, 6 августа, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Калужской области участились случаи мошенничества, совершенного под предлогом «родственник попал в ДТП». Полицией зарегистрировано 14 фактов аналогичных случаев. В основном на уловки преступников попадаются пожилые люди. Сумма причинённого гражданам ущерба варьируется от 100 тысяч рублей до трёх миллионов рублей, сообщили 6 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Buecherwurm_65 Анонимный звонок

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества. Так, пожилая жительница Обнинска поверила мошенникам, когда днём ей позвонила якобы дочь и со слезами в голосе сообщила, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Обескураженная плохими новостями женщина поверила словам злоумышленницы. Затем трубку взял мужчина, представившись правоохранителем, который стал требовать деньги за освобождение «виновницы» ДТП от уголовной ответственности. Женщина согласилась и передала прибывшему курьеру сверток, в котором находилось три миллиона рублей. Спустя несколько часов женщина дозвонилась до своей дочери и узнала, что с ней все в порядке и никакого ДТП не было. Потерпевшая обратилась в полицию.

Еще двое пожилых жителей Обнинска стали жертвами мошенников. Они отдали преступникам за освобождение от уголовной ответственности своих близких родственников 500 тысяч рублей и один миллион рублей. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступной деятельности.