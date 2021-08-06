Москва, , 13:23 — REGNUM Законопроект о передаче финансирования охраны лесов на федеральный уровень внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

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«Чтобы предотвратить масштабные возгорания, сократить расходы на тушение пожаров, а главное — сохранить лес в стране, партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает передать финансирование охраны леса на федеральный уровень», — сказал Миронов.

Кроме того, по его мнению, на фоне крупнейших за последние годы лесных пожаров действующая система работы лесничеств показала свою неэффективность и должна быть изменена.

С2007 года в стране было ликвидировано 1759 лесхозов. До реформы в отрасли работали около 200 тыс. лесников, а сегодня — не более 70 тыс. человек, и у них не хватает сил и возможности контролировать вверенные участки леса, отметил парламентарий.

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