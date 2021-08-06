Казань, 6 августа, 2021, 13:44 — ИА Регнум. На территории Татарии сильная жара с грозами сменилась более прохладным и сухим воздухом. В предстоящие выходные, 7 и 8 августа под влиянием антициклона, вероятность осадков небольшая, сообщает региональное управление Росгидромета.

Прогнозирование погоды

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Кратковременный дождь возможен утром 7 августа в северо-западных районах Татарии. Постепенно воздух прогреется по ночам с +14 до +17 градусов, днем — до +28. В воскресенье, 8 августа ожидается +27…+32.

В начале следующей недели в регионе сохранится сухая погода. Температура воздуха повысится до +34 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в связи с высоким классом пожарной опасности со 2 августа продлили ограничения для пребывания жителей в лесах и въезда в них транспортных средств.

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